Колишній учасник шоу "Холостячка-2", який веде блог про психологію, Роман Свечкоренко несподівано показав, як травмувався і розкрив деякі подробиці.

Роман Свечкоренко веде блог про психологію, в якому зачіпає теми саморозвитку і взаємин, передає Politeka.net.

Екс-учасник "Холостячки-2" також у своєму акаунті розповідає і про особисте. Зокрема, в неданих сторіс Роман Свечкоренко розповів, що побував з другом на ковзанці.

"Перший каток в цьому році", - написав блогер.

Однак наступний сторі екс-учасника "Холостячка" здивував все - на кадрах він показав руку в гіпсі, але не став розповідати подробиці.

"Ось так пройшов мій вечір, а у вас як справи?", - вимовивши Роман Свечкоренко.

Пізніше блогер опублікував кадри з поліцією.

"Хлопців, Всім привіт! Що я можу вам сказати: як мінімум-добре, що неправа, тому що було б незручно з вами комунікувати, тримати телефон. Не питайте, що вчора відбувалося, тому що, це якийсь треш. Це треба, напевно вам півжиття, напевно розповісти",-сказав екс-учасник" Холостячки", так і не розкривши деталі інциденту.

Однак блогер уточнив, що не падав на ковзанці.

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