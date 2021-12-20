Роман Свечкоренко веде блог про психологію, в якому зачіпає теми саморозвитку і взаємин, передає Politeka.net.
Екс-учасник "Холостячки-2" також у своєму акаунті розповідає і про особисте. Зокрема, в неданих сторіс Роман Свечкоренко розповів, що побував з другом на ковзанці.
"Перший каток в цьому році", - написав блогер.
Однак наступний сторі екс-учасника "Холостячка" здивував все - на кадрах він показав руку в гіпсі, але не став розповідати подробиці.
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"Ось так пройшов мій вечір, а у вас як справи?", - вимовивши Роман Свечкоренко.
Пізніше блогер опублікував кадри з поліцією.
"Хлопців, Всім привіт! Що я можу вам сказати: як мінімум-добре, що неправа, тому що було б незручно з вами комунікувати, тримати телефон. Не питайте, що вчора відбувалося, тому що, це якийсь треш. Це треба, напевно вам півжиття, напевно розповісти",-сказав екс-учасник" Холостячки", так і не розкривши деталі інциденту.
Однак блогер уточнив, що не падав на ковзанці.
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