Фаворит Златы Огневич на проекте "Холостячка" Роман Свечкоренко раскрыл, почему не пришел на постшоу, и как он отреагировал на поступок Андрея Задворного.

Как передает Politeka.net, фаворит украинок Роман Свечкоренко из проекта "Холостячка" в перед финалом вернулся к Злате Огневич. Она дала ему розу и пригласила на свидание. Однако, после свидания он был отвергнут "Холостячкой" в финале.

Так, на этот раз участник "Холостячки" опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Роман Свечкоренко позирует на камеру в светлой рубашке с узорами. Под этим фото он решил ответить на главные вопросы, которые волновали его поклонников за эту неделю.

"ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ И ТЕЗИСЫ за неделю от вас:



Почему тебя не было на ПОСТШОУ?

Отвечаю, так сложилось исторически. Больше ничего говорить пока не могу. Возможно скоро все узнаете. Что касается сложившейся ситуации между Златой и Андреем, то кроме «это ******» я не знаю, что сказать. Очень переполняют эмоции и чувства...



ТЫ ПСИХОЛОГ, АКТЕР ИЛИ ПЕВЕЦ? КАК МОЖНО ДЕЛАТЬ ВСЕ И СРАЗУ?

Для всех хейтеров лично заявляю, официально. Я не буду становиться певцом и музыкантом. Это просто песня, просто посвящённая моей дочки, как знак моей любви к ней. Действие и внимание от папы, которое будет всегда ей напоминать обо мне, даже когда меня не станет. Подарок, которые она сможет послушать, никогда не забывая, как я ее любил.



Что касается роли в фильме «Любовь и блогеры», который выходит уже 20 декабря, тут тоже все достаточно просто. Во-первых, я роль получил ещё задолго до выхода шоу холостячка, а когда вышел первый выпуск шоу, я уже участвовал в съемках фильма. Хватит уже писать «хорошо пропиарился на холостячке»😅



Во-вторых, объясню так:

В Америке, в крупных супермаркетах есть акции: выиграв в которых, они дарят возможность 10 минут брать все, что вы сможете унести за это время. Вот теперь вы знаете чем я постоянно занимаюсь. Бегаю и хватаюсь за разные возможности, пока не закончилось мое время и моя жизнь.



Каждому из вас советую делать то же самое. Мы живем один раз, больше такого шанса не будет!", — рассказал Роман Свечкоренко.

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