Бывший участник шоу "Холостячка-2", который ведет блог о психологии, Роман Свечкоренко неожиданно показал, как травмировался и раскрыл некоторые подробности.

Роман Свечкоренко ведет блог о психологии, в котором затрагивает темы саморазвития и взаимоотношений, передает Politeka.net.

Экс-участник "Холостячки-2"также в своем аккаунте рассказывает и о личном. В частности, в неданих сторис Роман Свечкоренко рассказал, что побывал с другом на катке.

"Первый каток в этом году", - написал блогер.

Однако следующий стори экс-участника "Холостячка" удивил все - на кадрах он показал руку в гипсе, но не стал рассказывать подробности.

"Вот так прошел мой вечер, а у вас как дела?", - произнес Роман Свечкоренко.

Позже блогер опубликовал кадры с полицией.

"Ребят, всем привет! Что я могу вам сказать: как минимум - хорошо, что неправая, потому что было бы неудобно с вами коммуницировать, держать телефон. Не спрашивайте, что вчера происходило, потому что, это какой-то треш. Это надо, наверно вам полжизни, наверно рассказать", - сказал экс-участник "Холостячки", так и не раскрыв детали инцидента.

Однако блогер уточнил, что не падал на катке.

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