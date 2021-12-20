Син популярної української співачки Тіни Кароль Веніамін продемонстрував свої вміння в бойових мистецтвах і вразив виглядом у формі.

Як пише Politeka.net, Кароль показала шанувальникам, як зараз виглядає її 13-річний син Веніамін, який навчається у Великобританії.

Як з'ясувалося, хлопчик займається східними єдиноборствами. Співачка поділилася кадрами, на яких Веня демонструє свої вміння. Так, хлопчик показав один із прийомів. Судячи з усього, проти нього вийшов тренер.

Веніамін вміло обхопив суперника руками і перекинув його через стегно, уклавши на лопатки. Схоже, це не склало йому праці.

Також Кароль поділилася фото, на якому Веня позував у спортзалі в характерній білій формі для єдиноборств. На його грудях при цьому красувався прапор України. На знімку можна помітити, як подорослішав хлопець.

Шанувальник Кароль не змогли пройти повз цього кадру.

"Розумний, красивий", "Красунчик!", "Чарівний красень", "посмішка мамочкіна", "Хороший хлопець", "юнак вогонь", "який дорослий вже Веня!", "Ну що поборемося!", "Класний, весь в тата...", "Який ти дорослий. Щастя тобі здоров'я міцного і нехай у тебе здійсняться всі твої мрії", - пишуть люди.

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