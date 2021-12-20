Сын популярной украинской певицы Тины Кароль Вениамин продемонстрировал свои умения в боевых искусствах и впечатлил видом в форме.

Как пишет Politeka.net, Кароль показала поклонникам, как сейчас выглядит ее 13-летний сын Вениамин, который учится в Великобритании.

Как выяснилось, мальчик занимается восточными единоборствами. Певица поделилась кадрами, на которых Веня демонстрирует свои умения. Так, мальчик показал один из приемов. Судя по всему, против него вышел тренер.

Вениамин умело обхватил соперника руками и перекинул его через бедро, уложив на лопатки. Похоже, это не составило ему труда.

Также Кароль поделилась фото, на котором Веня позировал в спортзале в характерной белой форме для единоборств. На его груди при этом красовался флаг Украины. На снимке можно заметить, как повзрослел парень.

Поклонники Кароль не смогли пройти мимо этого кадра.

«Умный, красивый», «Красавчик!», «Очаровательный красавец», «Улыбка мамочкина», «Хороший парень», «Юноша огонь», «Какой взрослый уже Веня!», «Ну что поборемся!», «Классный, весь в папу...», «Какой ты взрослый. Счастья тебе здоровье крепкого и пусть у тебя исполнятся все твои мечты», - пишут люди.

Напомним, Тина Кароль в национальном костюме заворожила видом в венке и с ожерельем.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль в необычном наряде заинтриговала украинцев подарком.

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