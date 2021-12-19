Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно представила новый альбом "Двойной рай", поделилась в Instagram очаровательным фото и заинтриговала сюрпризом к празднику – День святого Николая.

На новой фотографии Тина запечатлена в красивой праздничной локации среди целых гор из подарков. Перед камерой она появилась в необычном и весьма очаровательном образе – на ней стильное клетчатое пальто интересного фасона и модные бежевые сапоги. Этот наряд красиво подчеркнул изящные формы и идеальные ножки красотки.

В подписи к публикации Кароль заинтриговала поклонников: "Подарок в день Святого Николая есть и от меня. Мой акустический концерт ждет вас ровно через час, в 19:00, в Tik Tok tinakarol. Вы выбирали песни, которые хотели бы услышать, я готова. Входите!". Фанаты тут принялись комментировать новую публикацию звезды, сгорая от нетерпения.

Напомним, Тина Кароль раскорячилась на полу и удивила развлечениями в роскошном доме: кадры.

Как сообщала Politeka, Кароль в мини-платье рассмешила неловким видом, поскользнувшись во время съемок: кадры.

Также Politeka писала, что Кароль эффектно распласталась на полу, показав фигуру в маленьком боди: "Никакой скромности".