Как пишет Politeka.net, Тина Кароль является популярной отечественной певицей. Звезда получила звание Народной артистки Украины, а в этом году выпустила три альбома и несколько видеоработ, которые набрали десятки миллионов просмотров. Не забывает Кароль и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Тина была в национальном костюме с ожерельем и венком на голове. Артистка куда-то смотрела, впечатляя образом.

"Потому Святой Николай на всякое время помогай...", - было написано под фото.

А до этого Тина Кароль была в красном платье с эффектным вырезом. Звезду снимали на видео, когда она улыбалась идя по коридору. Образ получился очень интересным и даже пикантным благодаря вырезу.

Фанаты не смогли поставить лайки или засыпать комплиментами звезду, ведь в сторис Инстаграм нет подобных инструментов.

Напомним, Кароль в мини-платье рассмешила неловким видом, поскользнувшись во время съемок

А еще Politeka сообщала, что Дана Балана и Кароль застали воркующими в полутьме, опубликовано видео

Также Politeka писала, что Кароль похвасталась, с какой скоростью исполняются ее желания, стоит только захотеть



