Как пишет Politeka.net, Тина Кароль является популярной отечественной певицей. Звезда получила звание Народной артистки Украины, а в этом году выпустила три альбома и несколько видеоработ, которые набрали десятки миллионов просмотров. Не забывает Кароль и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Тина была в национальном костюме с ожерельем и венком на голове. Артистка куда-то смотрела, впечатляя образом.
"Потому Святой Николай на всякое время помогай...", - было написано под фото.
А до этого Тина Кароль была в красном платье с эффектным вырезом. Звезду снимали на видео, когда она улыбалась идя по коридору. Образ получился очень интересным и даже пикантным благодаря вырезу.
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Фанаты не смогли поставить лайки или засыпать комплиментами звезду, ведь в сторис Инстаграм нет подобных инструментов.
Напомним, Кароль в мини-платье рассмешила неловким видом, поскользнувшись во время съемок
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