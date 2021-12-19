Известная певица и Народная артистка Украины Тина Кароль, которая стала показывать в Инстаграм свою личную жизнь и кадры из дома, заинтересовала видом не тренировке.

Как передает Politeka.net, Тина Кароль уже давно увлечена занятиями йогой, занимется дома едва ли не каждый день и мечтает простоять на досточках с гвоздями столько минут, сколько ей лет. Причем артистка также стала демонстрировать свои успехи на занятиях.

В этот раз Кароль решила сначала показать обстановку в своем доме, где живет одна, поскольку ее сын сейчас занят учебой и редко приезжает домой, даже на каникулы. Тем не менее, дома артистка не скучает и продолжает заниматься музыкой и собой.

Не только садом и домохозяйством занята артистка дома, она также занимается йогой. После украшения дома звезда показала, как занимается на полу и пытается сделать одно из упражнений.

Также артистка опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Тина Кароль предстала в шикарном красном вечернем платье. Наряд отлично подчеркивает стройную фигуру певицы.

Поклонники оставили множество приятных комментариев для Тины Кароль: "Очень красивая", "Тина, когда мы увидим тебя с дочкой в руках?", "Какой шикарный образ! Лучшая!", "Вот это вау, такой образ вам лучше всего без белых париков", "Какая красота".

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