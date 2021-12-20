Невістка Софії Ротару працює кінопродюсером, крім того, вона допомагає українській легенді в бізнесі, повідомляє Politeka.net.
У новому Instagram-пості Світлана Євдокименко показала, кадри з захода, присвяченому новому серіалу" Кава з кардамоном". Серед гостей була не тільки головна героїня Олена Лавренюк, але і телеведуча Маша Єфросиніна.
Невістка Софії Ротару вибрала для виходу білий піджак і чорну спідницю. Губи вона вирішила підкреслити червоною помадою. В результаті образ вийшов стриманим, але в той же час з родзинкою.
"Презентація серіалу" Кава з кардамоном"", - написала Євдокименко.
За три години публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.
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"Ти видіння 😍", "❤️❤️❤️❤️", "😍👍🎉🎈Светик 👍", " які всі красиві!!!😍 ",- написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Руслан і Світлана Євдокименко познайомилися в 1990 році, у пари двоє дітей - Анатолій і Софія. Обидва також ростуть творчими людьми.
Руслан Євдокименко продюсер своєї матері. Після смерті батька він став єдиною опорою для матері.
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