Невістка Софії Ротару і дружина її єдиного сина Світлана Євдокименко засвітилася на одному зі світських заходів з Машею Єфросиніною, актрисою Оленою Лавренюк та іншими.

Невістка Софії Ротару працює кінопродюсером, крім того, вона допомагає українській легенді в бізнесі, повідомляє Politeka.net.

У новому Instagram-пості Світлана Євдокименко показала, кадри з захода, присвяченому новому серіалу" Кава з кардамоном". Серед гостей була не тільки головна героїня Олена Лавренюк, але і телеведуча Маша Єфросиніна.

Невістка Софії Ротару вибрала для виходу білий піджак і чорну спідницю. Губи вона вирішила підкреслити червоною помадою. В результаті образ вийшов стриманим, але в той же час з родзинкою.

"Презентація серіалу" Кава з кардамоном"", - написала Євдокименко.

За три години публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.

"Ти видіння 😍", "❤️❤️❤️❤️", "😍👍🎉🎈Светик 👍", " які всі красиві!!!😍 ",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Руслан і Світлана Євдокименко познайомилися в 1990 році, у пари двоє дітей - Анатолій і Софія. Обидва також ростуть творчими людьми.

Руслан Євдокименко продюсер своєї матері. Після смерті батька він став єдиною опорою для матері.

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