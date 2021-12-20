Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і зірка "Євробачення" Руслана Лижичко часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму профілі в Instagram. Так, цього разу 48-річна зірка здивувала всіх новим фото, на якому показала свій образ з нового кліпу.
На знімку Руслана відображена в дивовижній локації на зйомках своєї відеороботи. Виявилося, що артистка готує прем'єру колискової, так що і образ підібрала вельми незвичайний. Багато хто звик бачити зірку в більш екстравагантних і зухвалих образах, проте в новому кліпі вона постане ніжною і тендітною. На фото зірка позує в короткій світлій сукні з пухнастою накидкою, її волосся зав'язане у вузол, а на обличчі легкий макіяж і мрійливий вигляд.
У підписі до публікації Лижичко написала: "Вже через кілька днів... Прем'єра музичного відео на авторську колискову "Ходить Сон". Для мене це дуже несподіване перевтілення. Дуже ніжно і тендітно. Дуже справді. Я сама з нетерпінням чекаю цю прем'єру, а ще більше - вашу реакцію!".
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