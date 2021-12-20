Українська співачка Наталія Могилевська, яка була капітаном на шоу "Співають всі", подарувала своїм шанувальникам позитивний настрій, виконавши одну зі старих пісень.

Наталія Могилевська почала будувати кар'єру з 90-х років, передає Politeka.net. Артистка робила перерву, зникнувши зі сцени, але вже кілька років, як включилася в роботу.

Також зірка активно веде свій Instagram, на який у неї підписані 1,3 мільйона осіб. У новому відео співачка поділилася позитивним настроєм. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Наталія Могилевська у чорній сукні позувала за столом з великим букетом троянд.

"Найбільше мені б зараз хотілося вийти на вулицю і впасти в цей холодний сніг ☺ ️



Але я в макіяжі, в красивій сукні і через годину мені виходити на сцену. Я постаралася за допомогою свого голосу створити вам настрій, так як я це робила завжди ❤️", - написала зірка, заспівавши свою стару пісню "Зима".

"Як же це красиво! ❤️ Браво", "яке гарне плаття і плечі ніжні жіночні без погон, прекрасний романтичний образ", " ви прекрасні💔 🤩", " Це моя найулюбленіша пісня і найулюбленіший кліп. Спасибі за хвилинки радості в цей вечір", " спасибі за пісню і настрій.. ця пісня дуже багато значить для мене...",- прокоментували користувачі Мережі.

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