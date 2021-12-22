Даша Квіткова і Добринин, Каменських, Ані Лорак та інші артисти вже встигли підготувати вдома до настання новорічних свят, тому в мережі вирішили оцінити кращі зіркові прикраси.

Популярні артисти блогери і телеведучі вже підготувалися до настання Нового року, тому активно показують в Мережі свої прибрані до свят будинки. В Instagram вирішили оцінити: у кого краще ялинка і як виглядають артисти в сімейному колі.

"Як зірки прикрасили ялинку? 😍 Надихайтеся атмосферними Insta-кадрами і ставте 💙 в коментарях, якщо любите Новий рік і зиму. Чий декор сподобався найбільше? 👇 » - сказано в підписі під кадрами.

Шанувальники відреагували:

"Краще б сім'ю Григорія Решетника поставили на перше фото, а Лорак взагалі зайва🙄 😬; Ані Лорак🔥; Монатікі найкращі😍; живої ялинки немає;😍 Кароліна!🔥 ; Даша і Микита😍; Ані Лорак😍 🔥; Лорак святкує за московським часом! Тут їй не місце!; Ну очманіти! Гриша і Даша з Микитою-Класні ялинки🎄 🎄 🎄; чому у Монатіка дітям штани на виріст одягають це мода така?; По фото з Ані Лорак затюкають😂; Ну як би у всіх красиві, є за що купити».

Раньше Каменських еорадувала фанатів новим фото в Instagram і поділилася своїм списком ідей для подарунків на свята близьким людям. На новій фотографії Настя відображена в яскравій святковій локації і елегантному образі.

У підписі до фото Каменських написала: "підготувала для вас список класних новорічних подарунків, які сподобаються практично кожній людині. Дочитайте до останнього пункту і зберігайте собі".

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Як повідомляла Politeka, Непричесана Каменських в домашньому вбранні і без косметики спантеличила зверненням:"нерви не в порядку".