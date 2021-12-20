18 декабря, на телеканале "Украина" состоялся полуфинал второго сезона гипершоу "Маска", где Андрей Данилко решил встать со своего места и станцевал зажигательный танец.

Как сообщает Politeka.net, актриса Даша Трегубова в маске Робота исполнила хит певицы Kaoma — Lambada, закружив в танце звездных детективов и весь зал. Танцевал даже Андрей Данилко.

Оля Полякова и Настя Каменских уговорили артиста станцевать с ними и Андрей Данилко не удержался, начав танцевать ламбаду. Так "ручеек" из людей танцевал на сцене возле Робота. При этом Андрей Данилко возмущался, что песня слишком долгая: "Это ужас. У меня уже вся спина мокрая. Какая же это долгая песня".

Посмешил Андрей Данилко и во время выступления одного из участников. Артист неожиданно встал со своего места - зрители и судьи ожидали, что он просто отгадал участника и к нему пришло озарение. Но оказалось, что певец просто решил постоять: "Просто постоять захотелось".

Не удивительно, что после таких действий звездного судьи шоу "Маска", многие комментаторы назвали его лучшим. А некоторые и вовсе подумали, что Андрею Данилко стало плохо: "Просто лучший", "Такое ощущение, что ему плохо стало", "Андрей встал: суд идет", "Приколист".

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