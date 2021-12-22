Даша Квиткова и Добрынын, Каменских, Ани Лорак и другие артисты уже успели подготовить дома к наступлению новогодних праздников, поэтому в сети решили оценить лучшие звездные украшения.

Популярные артисты, блогеры и телеведущие уже подготовились к наступлению Нового года, поэтому активно показывают в сети свои убранные к праздникам дома. В Инстаграм решили оценить: у кого лучше елка и как выглядят артисты в семейном кругу.

«Как звезды украсили елку? 😍 Вдохновляйтесь атмосферными Insta-кадрами и ставьте 💙 в комментариях, если любите Новый год и зиму. Чей декор понравился больше всего? 👇» - сказано в подписи под кадрами.

Поклонники отреагировали:

«Лучше бы семью Григория Решетника поставили на первое фото, а Лорак вообще лишняя 🙄😬; Ани Лорак 🔥; Монатики самые лучшие😍; Живой елки нет; 😍Каролина!🔥; Даша и Никита😍; Ани Лорак 😍🔥; Лорак празднует по московскому времени! Здесь ей не место!; Ну обалдеть! Гриша и Даша с Никитой - классные елочки 🎄🎄🎄; Почему у монатика детям брюки на вырост одевают ли это мода такая?; По фото с Ани Лорак затюкают😂; Ну как бы у всех красивые, есть за что купить».

Ранее Каменских порадовала фанатов новым фото в Instagram и поделилась своим списком идей для подарков на праздники близким людям. На новой фотографии Настя запечатлена в яркой праздничной локации и элегантном образе.

В подписи к фото Каменских написала: "Подготовила для вас список классных новогодних подарков, которые понравятся практически каждому человеку. Дочитайте до последнего пункта и сохраняйте себе".

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Как сообщала Politeka, Непричесанная Каменских в домашнем наряде и без косметики озадачила обращением: "Нервы не в порядке".