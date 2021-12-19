Как пишет Politeka.net, Никита Добрынин несколько сезонов назад был участником шоу "Холостяк". Там красавчик выбрал Дашу Квиткову, с которой долгое время встречался после окончания шоу, но в итоге пара официально оформила отношения. Недавно жена Никиты родила первенца, которого назвали Львом. Пара активно ведет блоги в социальных сетях, где делится самым интересным.
В этот раз Никита опубликовал снимок у себя на страничке в Инстаграм. На фото Даша залезла на плечи Добрынину, свесив ноги. Квиткова таким образом решила достать до верхушки елки, которую пара украшала.
"Пусть офигенные сюрпризы и подарки будут минимум до Нового года. Играем?", - написано было под фото.
София Ротару сразу после "Песни года" в Москве появилась на Новогоднем квартале: "Такое чувство..."
Жена продюсера "Квартал 95" показала, как веселится в постели на праздники: "Вот и я хочу"
52-летняя Лопес потянула за спортивки и показала, какие формы скрывает: "Тренируйтесь, девочки"
Эллерт после расставания с Мишиной показал, как готовится к новогодним праздникам: "Что дарить будете?"
"Не пытайтесь": Мартыновская при всех осадила самоуверенную участницу "Мастер Шеф"
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"Где вы заказывали елку?", "Огонь", "А Льва на маму!!!!", "Красотка-елка".
Напомним, жена "Холостяка" Добрынина взбудоражила редкими семейными кадрами
А еще Politeka сообщала, что жена "Холостяка" Добрынина показала, как они украсили елку в их новом роскошном доме
Также Politeka писала, что экс-"Холостяк" Добрынин в кожаной куртке показал, чем покоряет Квиткову