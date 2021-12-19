Как пишет Politeka.net, Никита Добрынин несколько сезонов назад был участником шоу "Холостяк". Там красавчик выбрал Дашу Квиткову, с которой долгое время встречался после окончания шоу, но в итоге пара официально оформила отношения. Недавно жена Никиты родила первенца, которого назвали Львом. Пара активно ведет блоги в социальных сетях, где делится самым интересным.

В этот раз Никита опубликовал снимок у себя на страничке в Инстаграм. На фото Даша залезла на плечи Добрынину, свесив ноги. Квиткова таким образом решила достать до верхушки елки, которую пара украшала.

"Пусть офигенные сюрпризы и подарки будут минимум до Нового года. Играем?", - написано было под фото.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Где вы заказывали елку?", "Огонь", "А Льва на маму!!!!", "Красотка-елка".

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