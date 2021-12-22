Як передає Politeka.net, нещодавно на телеекранах вийшов новий 11-ий сезон кулінарного шоу "Майстер Шеф". Суддями шоу залишилися Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

Так, цього разу на сторінці шоу "МастерШеф" опублікували нове фото. На кадрі розповіли, що 24 грудня о 19:00 відбудеться суперфінал 11-го сезону шоу.

"Важлива новина☺️

Вже зовсім скоро ми дізнаємося ім'я кращого кулінара-любителя одинадцятого сезону "МастерШеф"! Повідомляємо, що прем'єра суперфіналу відбудеться в п'ятницю 24 грудня о 19.00! Будьте уважні та не пропустіть запеклу битву за перемогу", - розповіли на сторінці шоу.

Користувачі Мережі залишили безліч коментарів, де незадоволені вибором фіналістів, а саме світлою: "Відправляйте Світлу додому!", "Якщо переможе світла...це буде повний ппц", "Світі тут не місце", "Влад, Женя, Богдан, вам удачі, а світла пора додому", "Одна надія, що світла не переможе", "Так в рекламі вже проговорилися що фіналіст сталА...а інтриги немає, залишилася одна злісна тітка. Розчарування і ...швидше за все навіть не буду дивитися", "Якщо переможе світла в цьому сезоні, то це останній сезон, який дивимося. Не цікаво, не справедливо".

Раніше повідомлялося, "Майстер Шеф", улюблениця глядачів вилетіла за крок до суперфіналу: "Дуже несправедливо"

Також, шоу "Майстер Шеф", виліт улюбленця глядачів спровокував хвилю обурення: "Боже, тільки не ти"

Politeka розповідала, "Вибачте, але ура": з "Майстер Шеф" несподівано вигнали одну з найсильніших учасниць