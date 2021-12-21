Как пишет Politeka.net, зрители активно высказали свое разочарование в комментариях к посту на странице «МастерШеф» в Инстаграм.

В новом выпуске проекта, который вышел в эфир 18 декабря, кулинары-любители сражались за место в финале. По итогам нескольких конкурсов шоу покинули Серафим Дерега, Александр Кривец и Яна Лескова. Им так и не суждено было пройти в финал.

Особенно сильно зрителей потряс вылет Яны. Она была фавориткой многих зрителей и люди были уверены, что смогут увидеть ее в суперфинале проекта. Об этом свидетельствуют комментарии под постом о вылете участников.

«За Яну очень обидно», «Я В ШОКЕ!!! Я видела Яну в финале! Ну теперь только Влад наверное», «Яну видела победительницей! И она точно была достойна быть в суперфинале. Очень и очень жаль», «Яна очень несправедливо ушла из проекта», «Яну очень жаль хороший человек, повар. Умничка», «Яна...Ты должна была быть в финале...Самая достойная...», - пишут люди.

Напомним, из "Мастер Шеф" неожиданно выгнали одну из сильнейших участниц.

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