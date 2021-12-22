Как передает Politeka.net, недавно на телеэкранах вышел новый 11-ый сезон кулинарного шоу "Мастер Шеф". Судьями шоу остались Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

Так, на этот раз на странице шоу "МастерШеф" опубликовали новое фото. На кадре рассказали, что 24 декабря в 19:00 состоится суперфинал 11-го сезона шоу.

"Важная новость❗️

Уже совсем скоро мы узнаем имя лучшего кулинара-любителя одиннадцатого сезона "МастерШеф"! Сообщаем, что премьера суперфинала состоится в пятницу 24 декабря в 19.00! Будьте внимательны и не упустите ожесточенную битву за победу", — рассказали на странице шоу.

Пользователи сети оставили множество комментариев, где недовольны выбором финалистов, а именно Светой: "Отправляйте Свету домой!", "Если победит Света...это будет полный ппц", "Свете тут не место", "Влад, Женя, Богдан, вам удачи, а Света пора домой", "Одна надежда, что Света не победит", "Так в рекламе уже проговорились что финалист сталА ...а интриги нет, осталась одна злобная подключая тётка. Разочарование и ...скорее всего даже не буду смотреть", "Если победит Света в этом сезоне, то это последний сезон, который смотрим. Не интересно, не справедливо".

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