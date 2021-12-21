Як передає Politeka.net, Даша Ульянова є українською гімнасткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком, де змогла здобути перемогу. Їхні стосунки тривали недовго, оскільки дівчина дізналася про його стосунки на проекті з іншою дівчиною, і вони вирішили розійтися. Також, Даша Ульянова є телеведучою на музичному каналі.
Так, цього разу переможниця "Холостяка" опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Даша Ульянова показала себе крупним планом в червоному вбранні, "надувши" губи. Дівчина звернулася до своїх прихильниць за допомогою, і попросила пораду.
"Київ! Напишіть, будь ласка, де добре роблять ламінування вій", - запитала Даша Ульянова.
Нагадаємо, нещодавно Даша Ульянова "намітилася" на "Холостячку". У переможниці "Холостяка" запитали, чи хотіла вона стати головною героїнею третього сезону "Холостячки".
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Вона відповіла, що так. А пізніше додала: "Все, подаю заявку!".
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