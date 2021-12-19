Победительница "Холостяка" с Михайлюком Даша Ульянова, недавно заявившая в Инстаграм, что хочет стать еще и "Холостячкой", продолжает развивать навыки телеведущей.

Как пишет Politeka.net, Ульянова, которая прославилась в Инстаграм после победы в одном из сезонов "Холостяка", любит удивлять кадрами в социальных сетях. Поскольку звезда какое-то время мало говорила о себе, никто не знал, что она планирует стать телеведущей.

Отметим, популярность Ульянова получила именно благодаря проекту. И хотя с главным героем шоу она не осталась, она не стала с ним устраивать пубилчные ссоры и рассказывать потом о новых парнях. Теперь Даша занята исключительной своей жизнью.

С недавних пор Даша даже ведет музыкальное шоу и рассказывает о новинках в эфире. Для нее это стало волнительным опытом, ведь до этого спортсменка не пробовала себя в подобных ролях. Теперь она с удовольствием хвастается каждым образом перед эфиром.

У Ульяновой в этот раз спросили, хотела ли бы она стать главной героиней третьего сезона «Холостячки», так как проект со Златой Огневич вышел и завершился всего несколько дней назад.

«Да, хотела бы, а вы бы смотрели?» - спросила Ульянова у фанатов и получила множество отзывов. После чего она добавила: «Все, подаю заявку!».

Напомним, Ульянова из "Холостяка" поработала над внешностью и показала, что получилось.

Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Ульянова рассказала, как изменилась ее жизнь после проекта.

Также Politeka писала, что Даша Квиткова и Ульянова из "Холостяка" высказались о выборе Златы Огневич.