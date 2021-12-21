Як передає Politeka.net, Аїда Ніколайчук прославилася як талановита співачка завдяки своїй перемозі на шоу "Х-Фактор" у 2012 році. Тоді вона почала записувати свої пісні та випустила альбом. Однак після цього кілька років про неї нічого не було чутно, і вже у 2019-му році вона знову продовжила свій творчий шлях під псевдонімом AIDA.

Так, цього разу переможниця "Х-Фактора" опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Аїда Ніколайчук у рожевому топі з відкритими плечима позує на камеру. Під знімком співачка вирішила поділитися своїм настроєм перед святами.

"Доброго ранку всім!) Я тут збираюся у справах робочим і не тільки ... передноворічна суєта, самі розумієте😉 новорічний настрій вже з вами?", — запитати Аїда Ніколайчук.

Шанувальники співачки залишили їй безліч коментарів під фото: "Виглядаєш чудово", "Красива", "Ти така красива. А у тебе така сильна аура", "Ви чудово виглядаєте! З Різдвом, Аїда!", "Відмінного Різдва".

Раніше повідомлялося, переможниця "Х-Фактор" здивувала змінами в зовнішності, якою стала Аїда Ніколайчук: "Рік змін"

Також, переможниця "Х-Фактор" Ніколайчук, змінивши зовнішність, засмутила шанувальників новим кліпом: "Опускатися з твоїм то даром..."

Politeka розповідала, переможниця "Х-Фактор" Аїда Ніколайчук повернулася на сцену з новою зовнішністю і піснею: "Стало органічно і..."