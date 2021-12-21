Переможниця "Холостяка" з Михайлом Заливако Анна Богдан стала активним користувачем мережі і тепер багато розповідає про себе, про чоловіка і подорожі, нерідко дивуючи особистими фото.

Як повідомляє Politeka.net, кохана "Холостяка" Михайла Заливако Анна Богдан стала популярна в мережі після фіналу, тому тепер вона активно веде Instagram і показує різні моменти зі своїх буднів. Любить Анна демонструвати і свої образи, отримуючи різні відгуки в мережі.

В цей раз Ганна вирішила представити під час примірки відразу три різних образи і засвітила свою підтягнуту фігуру. Як відомо, стилю і образам Анна приділяє багато уваги, адже раніше для таких форм вона скинула 15 кілограм і навіть розповіді, як їй довелося потрудитися для цього.

Не бажаючи повертатися до періодів з минулого, Анна також багато тренується, тому тепер з гордістю носить різні міні і любить більш темні і прості наряди з акцентом на довгі ноги.

Раньше Анна Богдан поділилася на своїй сторінці в Instagram чарівним фото. На знімку дівчина відображена в спальні, вона затишно вмостилася в ліжку.

У підписі до публікації Богдан написала: "Новий рік – це момент, коли за столом збираються найдорожчі люди. Тому в цей момент хочеться розділити з ними найкраще: душевні розмови, улюблені з дитинства страви і пляшечку хорошого вина".

Шанувальники тут же почали коментувати знімок: "класне фото", "дуже шикарне фото"," клас"," Свято наближається", " з наступаючим!", "Супер", "Красива", "Вогонь".

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