Как сообщает Politeka.net, возлюбленная "Холостяка" Михаила Заливако Анна Богдан стала популярна в сети после финала, поэтому теперь она активно ведет Инстаграм и показывает разные моменты из своих будней. Любит Анна демонстрировать и свои образы, получая разные отклики в сети.
В этот раз Анна решила представить во время примерки сразу три разных образа и засветила свою подтянутую фигуру. Как известно, стилю и образам Анна уделяет много внимания, ведь ранее для таких форм она сбросила 15 килограмм и даже рассказа, как ей пришлось потрудиться для этого.
Не желая возвращаться к периодам из прошлого, Анна также много тренируется, поэтому теперь с гордостью носит разные мини и любит более темные и простые наряды с акцентом на длинные ноги.
Ранее Анна Богдан поделилась на своей страничке в Instagram очаровательным фото. На снимке девушка запечатлена в спальне, она уютно умостилась в постели.
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В подписи к публикации Богдан написала: "Новый год – это момент, когда за столом собираются самые дорогие люди. Поэтому в этот момент хочется разделить с ними самое лучшее: душевные разговоры, любимые с детства блюда и бутылочку хорошего вина".
Поклонники тут же принялись комментировать снимок: "Классное фото", "Очень шикарное фото", "Класс", "Праздник приближается", "С наступающим!", "Супер", "Красивая", "Огонь".
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