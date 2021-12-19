Как пишет Politeka.net, Анна Богдан стала популярной блогеркой после победы на шоу "Холостяк". После проекта красотка продолжила встречаться с Михаилом Заливако и пара по сей день вместе. Анна активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых сторис Анна показала, как она с Михаилом отправилась в Харьков.
"По дороге в Харьков", - написала Богдан.
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"Ребята. Всем привет. Поздравляю с праздником, с днем Николайчика. Надеюсь, что все были хорошие и все получили подарки. А у нас сегодня с Мишей большой праздник. У Мишиной бабушки сегодня день рождения", - написала Анна.
А на еще одном сторис Богдан рассказала, сколько бабушке исполнилось.
"Ей сегодня 100 лет. Поэтому мы уже в Харькове и едем ее поздравлять с цветочками", - написала Анна.
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