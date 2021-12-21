Дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова часто показує в Instagram різні кадри, тому сьогодні порадувала новорічним фото.

Як пише Politeka.net, пара Китковой і Добриніна завжди в центрі обговорень, адже веде публічний спосіб життя, розповідає про різні моменти і часто ділиться кадрами з дому. Нещодавно Квіткова вирішила влаштувати святкову фотосесію з тематично прикрашеною локацією.

"Класна звичка-регулярно радувати себе подарунками - так ми нагадуємо, що любимо і цінуємо себе 🙏 🏼 давно бажаний подарунок під ялинку — це подяка за успіхи, та й просто прояв турботи.

У моменти святкової суєти не забудьте порадувати найважливішу людину в житті-себе, подаруйте собі свято і виконаєте заповітні бажання💫 в гонці за подарунками близьким, згадайте про обов'язковий пункт-побалувати себе🤍» - висловилася Квіткова під кадром.

У мережі підтримали:

"✨Яке чарівне фото! 😍 ; Красива❤️; ми вже без подарунків з чоловіком 2 роки...) напевно скоро буде традицією нашої сім'ї)); дуже красива❤️😍; Красиво, тепло і затишно❤️; дуже красива🔥; дуже красиво😍; дуже красиво😍» .

Нещодавно дружина Микита народила первістка, якого назвали Левом. Пара активно веде блоги в соціальних мережах, де ділиться найцікавішим.

Раніше Микита опублікував знімок у себе на сторінці в Instagram. На фото Даша залізла на плечі Добриніну, звісивши ноги. Квіткова таким чином вирішила дістати до верхівки ялинки, яку пара прикрашала.

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