Блогерка Даша Квиткова, которая победила в шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным, отпраздновала вместе с мужем пять месяцев со дня рождения сына.

Никита Добрынин и Даша Квиткова постоянно ведут социальные сети, чтобы обращать внимание на себя всеми возможными способами - рассказами о жизни, поученими, рекламой и также рекламой своих проектов.

Тем не менее они довольно популярны и за жизнью блогеров следит множество людей. Также на траничках в соцсетях Квиткова и Добрынин часто показывают кадры из своего нового дома и маленького сына. В этот раз пара показала много фото по случаю наступления пяти месяцев со дня рождения их сына.

«5 месяцев, как один день🤍 Наш смысл жизни 🫂 p.s. мое любимое видео в конце 🤪» - пишет Квиткова.

В сети отреагировали: «Самого сладкого пузана))); Как дельфинчик поет))😍; Лев такой нежный, любит маму♥️; Какая красивая семья❤️; Какой милый мальчик😍; Какой он у вас хорошенький😍; Родители ❤️; Очень классные и гармоничные); Вы прекрасные родители,счастья и здоровья Лёвушке❤️; Какие милашки❤️😍; Очень мило 😍; Вы такие классные, а малыш вообще такой зайка👶👪».

Также Квиткова решила показать кадры из залы, где они семьей проводят больше всего времени.

"У нас дома тоже красота. Муж наконец-то распутал гирлянду" - пишет Даша.

Напомним, Даша Квиткова и Ульянова из "Холостяка" высказались о выборе Златы Огневич

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