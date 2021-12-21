Как пишет Politeka.net, пара Китковой и Добрынина всегда в центре обсуждений, ведь ведет публичный образ жизни, рассказывает о разных моментах и часто делится кадрами из дома. Недавно Квиткова решила устроить праздничную фотосессию с тематически украшенной локацией.
«Классная привычка — регулярно радовать себя подарками — так мы напоминаем, что любим и ценим себя🙏🏼 Давно желанный подарок под ёлку — это благодарность за успехи, да и просто проявление заботы.
В моменты праздничной суеты не забудьте порадовать самого важного человека в жизни — себя, подарите себе праздник и исполните заветные желания💫 В гонке за подарками близким, вспомните об обязательном пункте — побаловать себя🤍» - высказалась Квиткова под кадром.
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«✨ Какое волшебное фото! 😍; Красивая❤️; Мы уже без подарков с мужем 2 года…) наверное скоро будет традицией нашей семьи)); Очень красивая❤️😍; Красиво, тепло и уютно❤️; Очень красивая 🔥; Очень красиво😍; Очень красиво😍» .
Недавно жена Никиты родила первенца, которого назвали Львом. Пара активно ведет блоги в социальных сетях, где делится самым интересным.
Ранее Никита опубликовал снимок у себя на страничке в Инстаграм. На фото Даша залезла на плечи Добрынину, свесив ноги. Квиткова таким образом решила достать до верхушки елки, которую пара украшала.
Напомним, жена "Холостяка" Добрынина взбудоражила редкими семейными кадрами
А еще Politeka сообщала, что жена "Холостяка" Добрынина показала, как они украсили елку в их новом роскошном доме
Также Politeka писала, что экс-"Холостяк" Добрынин в кожаной куртке показал, чем покоряет Квиткову