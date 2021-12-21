Як пише Politeka.net, в Instagram Олена Шоптенко опублікувала яскраві фото на честь свого дня народження.

"Перш ніж написати цей пост, я заради інтересу подивилася, що писала в свій день народження в минулому році. Основна теза, що звучала тоді: "неможливо що-небудь поміняти, не почавши з себе". Тут звичайно не посперечаєшся. Цей же рік свого життя я закінчую переконанням, що немає нічого кориснішого, ніж здоровий пофігізм! Так планую провести свій 34-ий", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Нехай ваші прекрасні очі завжди іскряться щастям, нехай кожна прожита мить залишається в пам'яті тільки яскравими і приємними емоціями", "Ви найкраща, щастя вам, здоров'я, творчих успіхів!", "З днем народження, Альона! Нехай у вас все буде! Світіть так само яскраво! Люблю вас!",- пишуть люди.

Вразився і шоумен Юрій Горбунов.

"Оленка!! Любимо!! З днем народження!",- підписав фото телеведучий.

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