Українська танцівниця Олена Шоптенко, яка була головним хореографом в останньому сезоні "Танців з зірками", вразила ефектним виглядом.

Як пише Politeka.net, 33-річна Олена Шоптенко зібралася на захід і вирішила показати шанувальникам, як вона причепурилася. Танцівниця сфотографувала себе в дзеркалі, продемонструвавши ефектне чорне плаття з принтом і глибоким розрізом – майже до стегна. Образ зірка доповнила бордовим клатчем.

"Пішла в ніч. Починаємо святкувати Новий Рік", - грайливо підписала фото зірка.

Відзначимо, що Олена Шоптенко є успішною українською танцівницею. Вона багато разів брала участь в танцювальному шоу в якості учасниці, а в останньому сезоні вирішила займатися організаторською роботою. Блондинка також є переможницею першого сезону шоу.

Як відомо, Олена Шоптенко є колишньою дружиною відомого танцюриста Дмитра Дікусара. Їх шлюб протримався три роки. Пізніше артистка вийшла заміж за Олексія Іванова, якому народила сина. Втім, у своєму Instagram Шоптенко дуже давно не показує свого чоловіка.

Нагадаємо, що Олена Шоптенко в яскравому вбранні показала свою палку сторону: "пристрасно...".

Як повідомляла Politeka, Олена Шоптенко в коротеньких шортиках вразила ефектними танцями:"оригінально придумано".

Також Politeka писала, що Шоптенко змінила спортивний костюм на смокінг: "яка жінка!".