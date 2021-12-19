Як пише Politeka.net, 33-річна Олена Шоптенко зібралася на захід і вирішила показати шанувальникам, як вона причепурилася. Танцівниця сфотографувала себе в дзеркалі, продемонструвавши ефектне чорне плаття з принтом і глибоким розрізом – майже до стегна. Образ зірка доповнила бордовим клатчем.
"Пішла в ніч. Починаємо святкувати Новий Рік", - грайливо підписала фото зірка.
Відзначимо, що Олена Шоптенко є успішною українською танцівницею. Вона багато разів брала участь в танцювальному шоу в якості учасниці, а в останньому сезоні вирішила займатися організаторською роботою. Блондинка також є переможницею першого сезону шоу.
Як відомо, Олена Шоптенко є колишньою дружиною відомого танцюриста Дмитра Дікусара. Їх шлюб протримався три роки. Пізніше артистка вийшла заміж за Олексія Іванова, якому народила сина. Втім, у своєму Instagram Шоптенко дуже давно не показує свого чоловіка.
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Нагадаємо, що Олена Шоптенко в яскравому вбранні показала свою палку сторону: "пристрасно...".
Як повідомляла Politeka, Олена Шоптенко в коротеньких шортиках вразила ефектними танцями:"оригінально придумано".
Також Politeka писала, що Шоптенко змінила спортивний костюм на смокінг: "яка жінка!".