Популярна українська співачка Надя Дорофєєва з яскравим макіяжем вирішила зробити подарунок прихильницям, поділившись фото з свого гардеробу - деталі читайте далі.

Надя Дорофєєва вибирає хорошу косметику і засоби по догляду, пише Politeka.net. В результаті шкіра зірки просто сяє.

Цього разу вона вирішила зробити подарунок своїм прихильницям, зібравши косметичні засоби, якими користується в одній коробці.

"Опиши свій 2021-ий одним реченням - за кращий коммент я і подарую подарунок ✨", - написала артистка.

Запис Надя Дорофєєва підкріпила знімком, на якому позує на килимі біля дзеркала і яскраво фарбує губи. Позаду неї можна помітити речі з гардероба.

За годину публікація зібрала майже 30 тисяч лайків і багато коментарів.

"Приголомшливий #2021💫 💫 💫 💫", "феноменальний рік"," рік запаморочливий, зніс вежу найстійкішим!!!😍 😍 ❤ ️ ", "Ми, нарешті, зустрілися і у нас через 56 днів весілля 👩❤️👨", "рік перезавантаження і великих змін в кращу сторону. 🙌 ❤ ️ 🔥 ", "Дні тягнулися довго, але рік пролетів швидко) але я встигла повністю змінити свій світ і себе в ньому❤️", "рік був такий -" Прорвемося!"🤪",- написали користувачі Мережі.

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