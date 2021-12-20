Как сообщает Politeka.net, известная певица Надя Дорофеева, которая стала звездным тренером в новом сезоне "Голосу країни", поделилась в сети кадром со съемок. Некоторые фанаты даже не узнали своего кумира, так она изменилась.

На новой фотографии Надя запечатлена в студии "Голосу країни", она умостилась в тренерском кресле и положила руку на красную кнопку. Как видно, для эфира певица выбрала необычный наряд – на ней темный полосатый пиджак, который как будто переплетен с белой блузкой. Выглядит этот наряд весьма необычно и экстравагантно. Однако, больше всего внимания привлекает прическа певицы – ее волосы здесь темные и выпрямлены и с челкой, а на лице яркий макияж.

В подписи к фото Дорофеева написала: "Началось". А фанаты тут же принялись комментировать новый образ артистки: "Какая же ты красивая", "Челка – топ!", "Такая новая", "Красотка, удачи тебе", "Красотка", "Удачи тебе. Уверена, у тебя будет самая лучшая и сильная команда. Любим тебя!", "Удачи тебе! Образ кайф конечно", "Очень красивая", "Восхищаюсь", "Ну как же я хочу уже посмотреть. Образ просто нереальный", "Не узнать! Красотка", "Удачи! Собери самую лучшую команду! Мы с тобой".

Напомним, Дорофеева показала, что ее не устраивает в своем лице: "У кого такое же...".

Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева в узком топе и лосинах впечатлила фигуркой на паркете: эффектные кадры.

Также Politeka писала, что Новый "Голос країни": Дорофеева впервые рассказала, кого возьмет в команду и обмолвилась о Поляковой.