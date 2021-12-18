Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева стала очень популярной отечественной артисткой, будучи солисткой группы "Время и Стекло". Но группа распалась и звезда начала сольную карьеру. Артистка успела уже выпустить один альбом, а также несколько песен и сейчас готовит новый сборник, который уже ожидается в 2022 году. Не забывает Дорофеева и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом сторис Надя появилась в черном топике и лосинах, а дополнила образ кроссовками. Звезда стояла перед зеркалом и показывала эффектную фигурку. После этого Дорофеева сделала увеличение и показала себя более крупным планом. Как можно заметить, у артистки под глазами были патчи.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под сторис, который Надя разместила в сторис Инстаграм.

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