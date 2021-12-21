Надя Дорофеева выбирает хорошую косметику и средства по уходу, пишет Politeka.net. В результате кожа звезды просто сияет.
В этот раз она решила сделать подарок своим поклонницам, собрав косметические средства, которыми пользуется в одной коробке.
"Опиши свой 2021-ый одним предложением — за лучший коммент я и подарю подарок ✨", - написала артистка.
Запись Надя Дорофеева подкрепила снимком, на котором позирует на ковре возле зеркала и ярко красит губы. Позади нее можно заметить вещи из гардероба.
Пугачева нарвалась на критику, взявшись учить дочку готовить на роскошной кухне: "Отошла отсюда"
"У нас будет "ребенок": Мартыновская и Ярославский спровоцировали в Сети переполох
Мишина после расставания с Эллертом рассказала о своих заработках и Артуре Логае: "Было бы неплохо..."
Павлик всколыхнул сеть после конфликта с молодой женой: "Начинает ценить лишь тогда, когда теряет"
63-летняя Мадонна в прозрачном корсете и колготках показала фигуру со всех сторон: "Выглядишь на 30"
За час публикация собрала почти 30 тысяч лайков и много комментариев.
"Потрясающий #2021 💫💫💫💫", "феноменальный год", "Год умопомрачительный, снес башню самым стойким!!!😍😍❤️", "Мы, наконец, встретились и у нас через 56 дней свадьба 👩❤️👨", "Год перезагрузки и больших перемен в лучшую сторону. 🙌❤️🔥", "Дни тянулись долго, но год пролетел быстро ) но я успела полностью изменить свой мир и себя в нем ❤️", "Год был такой-«Прорвёмся!»🤪", - написали пользователи Сети.
Напомним, Дорофеева показала, что ее не устраивает в своем лице
А еще Politeka писала, что Дорофеева с новой прической удивила образом, в котором явилась на эфир "Голосу країни"
Также Politeka сообщала, что Надя Дорофеева в узком топе и лосинах впечатлила фигуркой на паркете