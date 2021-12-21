Популярная украинская певица Надя Дорофеева с ярким макияжем решила сделать подарок поклонницам, поделившись фото из своего гардероба - детали читайте далее.

Надя Дорофеева выбирает хорошую косметику и средства по уходу, пишет Politeka.net. В результате кожа звезды просто сияет.

В этот раз она решила сделать подарок своим поклонницам, собрав косметические средства, которыми пользуется в одной коробке.

"Опиши свой 2021-ый одним предложением — за лучший коммент я и подарю подарок ✨", - написала артистка.

Запись Надя Дорофеева подкрепила снимком, на котором позирует на ковре возле зеркала и ярко красит губы. Позади нее можно заметить вещи из гардероба.

За час публикация собрала почти 30 тысяч лайков и много комментариев.

"Потрясающий #2021 💫💫💫💫", "феноменальный год", "Год умопомрачительный, снес башню самым стойким!!!😍😍❤️", "Мы, наконец, встретились и у нас через 56 дней свадьба 👩‍❤️‍👨", "Год перезагрузки и больших перемен в лучшую сторону. 🙌❤️🔥", "Дни тянулись долго, но год пролетел быстро ) но я успела полностью изменить свой мир и себя в нем ❤️", "Год был такой-«Прорвёмся!»🤪", - написали пользователи Сети.

Напомним, Дорофеева показала, что ее не устраивает в своем лице

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