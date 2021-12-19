Популярная украинская певица Надя Дорофеева пожаловалась на сезонную проблему, а также рассказала, как собирается провести время с мужем и друзьями.

Известная артистка Надя Дорофеева следит за своей внешностью, пишет Politeka.net. Звезда всегда готова поделиться секретами привлекательности.

В частности, певица всегда умывается перед сном, пьет много воды, и увлажняет кожу лица. Прежде всего, Надя Дорофеева снимает макияж хорошим гелем, очищает кожу мицеллярной водой, тоником, а потом наносит увлажняющий крем.

Однако от сезонных проблем никто не застрахован. В новом сторис Инстаграм певица пожаловалась на проблему с губами, которые стали сухими.

"Сезон сухих губ открыт. У кого такое же ежегодное счастье - накидайте реакций", - написала звезда.

Отметим, также Надя Дорофеева похвасталась стильным луком в пиджаке и шапке.

"Я иду в кино", - написала артистка.

А позже певица показала новый маникюр с серебристым рисунком.

Звезда пришла в кино в компании мужа и друзей.

"Отличная пацанячая компания", - написала Надя Дорофеева.

Отметим, певица не только активно занимается творчеством, но также - блогерством. Только на страницу Инстаграм звезды подписались пять миллионов пользователей Сети.

Напомним, Надя Дорофеева в преддверии нового "Голосу країни" показала свои самые яркие образы

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