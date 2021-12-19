Известная артистка Надя Дорофеева следит за своей внешностью, пишет Politeka.net. Звезда всегда готова поделиться секретами привлекательности.
В частности, певица всегда умывается перед сном, пьет много воды, и увлажняет кожу лица. Прежде всего, Надя Дорофеева снимает макияж хорошим гелем, очищает кожу мицеллярной водой, тоником, а потом наносит увлажняющий крем.
Однако от сезонных проблем никто не застрахован. В новом сторис Инстаграм певица пожаловалась на проблему с губами, которые стали сухими.
"Сезон сухих губ открыт. У кого такое же ежегодное счастье - накидайте реакций", - написала звезда.
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Отметим, также Надя Дорофеева похвасталась стильным луком в пиджаке и шапке.
"Я иду в кино", - написала артистка.
А позже певица показала новый маникюр с серебристым рисунком.
Звезда пришла в кино в компании мужа и друзей.
"Отличная пацанячая компания", - написала Надя Дорофеева.
Отметим, певица не только активно занимается творчеством, но также - блогерством. Только на страницу Инстаграм звезды подписались пять миллионов пользователей Сети.
Напомним, Надя Дорофеева в преддверии нового "Голосу країни" показала свои самые яркие образы
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