Відома українська співачка, нова ведуча шоу "Орел і решка" Мішель Андраде покрасувалася посеред джунглів, зовсім забувши про гламурні образи.

Як пише Politeka.net, в Instagram Мішель Андраде опублікувала яскраве фото, зроблене в одній з подорожей. Як відомо, за час роботи в тревел-шоу співачка встигла облетіти половину світу. На свіжих фото вона насмішила розпатланим волоссям і недбалим виглядом.

"Скіііільки фотографій і відео ми робимо кожен день! Особливо артисти! Через камеру ми показуємо своє життя і ділимося творчістю. Тут без помічників не обійтися!",- зазначила Мішель.

У коментарях молодій зірці залишили масу приємних слів.

"Супер зеленота", "Амазонка", "Як органічно ти тут виглядаеш", "Ух ти! Виглядає реалістично", "Ведмедик, гарна", "Мішель Андраде, ти як завжди красива", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що останнім часом Мішель Андраде з головою пішла в кар'єру телеведучої. При цьому, красуня все ще залишається підопічною продюсерського центру Потапа.

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