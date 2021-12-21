Як пише Politeka.net, в Instagram Мішель Андраде опублікувала яскраве фото, зроблене в одній з подорожей. Як відомо, за час роботи в тревел-шоу співачка встигла облетіти половину світу. На свіжих фото вона насмішила розпатланим волоссям і недбалим виглядом.
"Скіііільки фотографій і відео ми робимо кожен день! Особливо артисти! Через камеру ми показуємо своє життя і ділимося творчістю. Тут без помічників не обійтися!",- зазначила Мішель.
У коментарях молодій зірці залишили масу приємних слів.
"Супер зеленота", "Амазонка", "Як органічно ти тут виглядаеш", "Ух ти! Виглядає реалістично", "Ведмедик, гарна", "Мішель Андраде, ти як завжди красива", - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що останнім часом Мішель Андраде з головою пішла в кар'єру телеведучої. При цьому, красуня все ще залишається підопічною продюсерського центру Потапа.
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