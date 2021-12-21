Известная украинская певица, новая ведущая шоу «Орел и решка» Мишель Андраде покрасовалась посреди джунглей, совершенно забыв о гламурных образах.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Мишель Андраде опубликовала яркое фото, сделанное в одном из путешествий. Как известно, за время работы в трэвел-шоу певица успела облететь половину мира. На свежих фото она насмешила растрепанными волосами и небрежным видом.

«Скооолько фотографий и видео мы делаем каждый день! Особенно артисты! Через камеру мы показываем свою жизнь и делимся творчеством. Тут без помощников не обойтись!», - отметила Мишель.

В комментариях молодой звезде оставили массу приятных слов.

«Супер зеленота», «Амазонка», «Как органично ты здесь смотришься», «Ух ты! Выглядит реалистично», «Мишка, красивая», «Мишель Андраде, ты как всегда красива», - пишут пользователи сети.

Отметим, что в последнее время Мишель Андраде с головой ушла в карьеру телеведущей. При этом, красотка все еще остается подопечной продюсерского центра Потапа.

Напомним, что Мишель Андраде с гипсом растрогала украинцев: "Пусть уже лапка быстрей...".

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