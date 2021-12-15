Співачка і телеведуча Мішель Андраде, яка зараз знімається в "Орел і Решка", показала себе на прогулянці, поділившись фото в Instagram.

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде є успішною вітчизняною артисткою. Співачку продюсує Олексій Потапенко (Потап), а також зірка вирішила спробувати себе в якості телеведучої, ставши учасницею проекту "Орел і Решка". Не забуває Мішель і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото зірка позувала в міні-сукні. Красуня гуляла по вузькій вуличці, вражаючи видом в чобітках. Як можна помітити, на руці у Мішель був гіпс. Дівчина під час однієї зі своїх подорожей отримала травму, але зйомки не припинила.

"Мішель, яка країна здивувала тебе найбільше?"- питання, на яке мені дуже важко відповісти! Тому що кожна країна, кожне місто і кожна зустріч із землянами – це незабутній експірієнс!

Подорожі дають можливість дізнаватися нові різні культури, знайомитися з неймовірною природою, пробувати незвичайну їжу, зустрічатися з цікавими людьми…

Я все також обожнюю подорожувати, літати і відчувати себе туристом. Тут ми з @orelireshka_official на Сицилії, а я вже планую наступну особисту поїздку", - написала Мішель.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Хороша", "поки залишаємося вдома", "дуже красива леді", " чарівна дівчинка. Колір волосся чудовий", " з землянами? "У сенсі?", "Мишелька, красуня. Нехай вже лапка швидше одужує", "але краси вам перелом не збавив в кадрі", "ці ноги - любов".

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