Як пише Politeka.net, Мішель Андраде є успішною вітчизняною артисткою. Співачку продюсує Олексій Потапенко (Потап), а також зірка вирішила спробувати себе в якості телеведучої, ставши учасницею проекту "Орел і Решка". Не забуває Мішель і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото зірка позувала в міні-сукні. Красуня гуляла по вузькій вуличці, вражаючи видом в чобітках. Як можна помітити, на руці у Мішель був гіпс. Дівчина під час однієї зі своїх подорожей отримала травму, але зйомки не припинила.
"Мішель, яка країна здивувала тебе найбільше?"- питання, на яке мені дуже важко відповісти! Тому що кожна країна, кожне місто і кожна зустріч із землянами – це незабутній експірієнс!
Подорожі дають можливість дізнаватися нові різні культури, знайомитися з неймовірною природою, пробувати незвичайну їжу, зустрічатися з цікавими людьми…
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Я все також обожнюю подорожувати, літати і відчувати себе туристом. Тут ми з @orelireshka_official на Сицилії, а я вже планую наступну особисту поїздку", - написала Мішель.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Хороша", "поки залишаємося вдома", "дуже красива леді", " чарівна дівчинка. Колір волосся чудовий", " з землянами? "У сенсі?", "Мишелька, красуня. Нехай вже лапка швидше одужує", "але краси вам перелом не збавив в кадрі", "ці ноги - любов".
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А ще Politeka писала, що зірка "Орел і Решка" Андраде здивувала розпатланим виглядом в небезпечному місці
Також Politeka повідомляла, що Андраде поставила на місце свого напарника по "Орлу і решки"