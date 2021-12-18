Як пише Politeka.net, Мішель Андраде є популярною вітчизняною артисткою і ведучою шоу "Орел і Решка". Зірка вже підтвердила участь у майбутньому сезоні проекту. Але про творчість артистка не забуває і нещодавно випустила новий сингл" Без сну", а до цього цілий міні-альбом, який присвятила Болівії, уродженкою якої Мішель є. Не забуває Андраде і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На нових сторіс Мішель була в шкіряному вбранні з корсетною частиною. Зірка нагнулася вперед, вражаючи виглядом своїх принад.
До цього Андраде була в ефектному чорному вбранні, який практично не прикрив ноги. Образ красуня доповнила босоніжками на великій шпильці. Артистка присіла, вражаючи стрункими ногами.
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Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних інструментів.
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