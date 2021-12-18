Співачка Мішель Андраде, яку продюсує Олексій Потапенко (Потап), а також веде шоу "Орел і Решка", показала стильний образ в шкіряному вбранні з корсетом.

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде є популярною вітчизняною артисткою і ведучою шоу "Орел і Решка". Зірка вже підтвердила участь у майбутньому сезоні проекту. Але про творчість артистка не забуває і нещодавно випустила новий сингл" Без сну", а до цього цілий міні-альбом, який присвятила Болівії, уродженкою якої Мішель є. Не забуває Андраде і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових сторіс Мішель була в шкіряному вбранні з корсетною частиною. Зірка нагнулася вперед, вражаючи виглядом своїх принад.

До цього Андраде була в ефектному чорному вбранні, який практично не прикрив ноги. Образ красуня доповнила босоніжками на великій шпильці. Артистка присіла, вражаючи стрункими ногами.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних інструментів.

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