Відома українська співачка, нова ведуча шоу "Орел і решка" Мішель Андраде вразила кадрами з нової фотосесії – дівчина позувала в ефектній чорній сукні.

Як пише Politeka.net, в Instagram Мішель Андраде опублікувала серію фото з нової фотосесії. Вона позувала в чорній сукні з розрізом до стегна. Зірка вразила стрункою фігуркою і спокусливим виглядом. Особливого шарму образу надало пишне волосся артистки.

У коментарях їй залишили масу теплих слів і компліментів.

"Фото шикарні", «дуже красива», «Королева», «яка ви красива», «Мішулечка», «яка мила, шалено красива дівчинка», «кінематографічно», «офігенна», "яка ж ти солодка", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Мішель Андраде є однією з підопічних Потапа та Ірини Горової. Нещодавно вона переключилася з сольної кар'єри на кар'єру телеведучої. Глядачі високо оцінили Мішель в ролі зірки тревел-шоу.

Додамо, що вперше Андраде засвітилася на шоу "Х-фактор", де була ще зовсім юною. Там вона познайомилася зі своїм першим хлопцем Микитою Ломакіним.

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