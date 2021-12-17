Як пише Politeka.net, в Instagram Мішель Андраде опублікувала серію фото з нової фотосесії. Вона позувала в чорній сукні з розрізом до стегна. Зірка вразила стрункою фігуркою і спокусливим виглядом. Особливого шарму образу надало пишне волосся артистки.
У коментарях їй залишили масу теплих слів і компліментів.
"Фото шикарні", «дуже красива», «Королева», «яка ви красива», «Мішулечка», «яка мила, шалено красива дівчинка», «кінематографічно», «офігенна», "яка ж ти солодка", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що Мішель Андраде є однією з підопічних Потапа та Ірини Горової. Нещодавно вона переключилася з сольної кар'єри на кар'єру телеведучої. Глядачі високо оцінили Мішель в ролі зірки тревел-шоу.
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Додамо, що вперше Андраде засвітилася на шоу "Х-фактор", де була ще зовсім юною. Там вона познайомилася зі своїм першим хлопцем Микитою Ломакіним.
Нагадаємо, що Мішель Андраде дозволила зазирнути "за лаштунки" крутої зйомки: "Богиня".
А ще Politeka писала, що Андраде здивувала шанувальників видом з гіпсом: фото.
Також Politeka повідомляла, що Андраде здивувала розпатланим видом в кратері вулкана: "Вилитий Майкл Джексон".