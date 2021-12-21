Як пише Politeka.net, знімок коміка з'явився на сторінці «кварталу» в Instagram. Артисти вирішили нагадати українцям про наближення свят, і підняти людям настрій.

"До Нового Року залишилося 10 днів! Відлік пішов", - йдеться в публікації.

На фото Кошовий постав у вельми незвичайному для 38-річного чоловіка вигляді. На ньому була Зелена кофта і конусоподібна шапка, щедро прикрашені гірляндами, кульками і нашивками у вигляді сніговиків. Таким чином гуморист перетворився на справжню новорічну ялинку. Завершувала образ запалена гірлянда з вогниками, якою обмотали артиста.

Незважаючи на свій безглуздий вигляд Кошовий на фото щасливо посміхався, стоячи на вулиці Києва.

Українці неоднозначно відреагували на це фото.

"З наступаючими святами", "Супер ялинка", "а ви все веселіться? Пенсіонерам розкажіть як весело!!", "З Наступаючим Новим Роком!!! Здоров'я вам і вашим родинам...сміху до сліз", "а Женя вже готовий!", "Харя в екран вже не влазить", "блазень!", "Жека, ти як завжди красень! І навіщо я ялинку купував", "хоч би вночі не приснилося таке диво", - пишуть люди.

Нагадаємо, Кошовий і Потап зійдуться в жорсткій сутичці на сцені "Ліги Сміху", Полякова теж у справі.

Як повідомляла Politeka, сімейства Кошового і Ткача з "Квартал 95" готуються до свята разом, кадри.

Також Politeka писала, що Кошовий і Ткач вирішили вивести на сцену "Квартал 95" своїх дітей.