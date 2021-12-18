Известный юморист и актер "Квартал 95" Евгений Кошевой вместе со своим коллегой Юрием Ткачем решили вывести на сцену своих детей - Елизавету и Серафиму.

Как передает Politeka.net, Евгений Кошевой в браке уже около 14 лет. Его избранницей стала Ксения - танцовщица балета Елены Коляденко Freedom. Вскоре, после свадьбы, у них родилась дочь - Варвара, сейчас девочке уже 13 лет. В 2014-ом году у них родилась еще одна дочь - Серафима.

Так, на этот раз жена Евгения Кошевого опубликовала новые кадры на своей странице в Инстаграм. Они с семьей пришли на выступление "Вечернего квартала". На фото она показала Евгения Кошевого с их 13-летней дочерью - Варварой.

Позже она опубликовала кадры с самого выступления на "Вечернем квартале". В конце выступления Юрий Ткач и Евгений Кошевой позвали своих дочек прям на сцену. Дочь Ткача Елизавета и дочь Кошевого - 7-летняя Серафима.

"Малышки тоже отметились на новогоднем "Квартал 95", — рассказала жена Евгения Кошевого.

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