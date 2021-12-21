Как пишет Politeka.net, снимок комика появился на странице «Квартала» в Инстаграм. Артисты решили напомнить украинцам о приближении праздников, и поднять людям настроение.
«До Нового года осталось 10 дней! Отсчет пошел», - говорится в публикации.
На фото Кошевой предстал в весьма необычном для 38-летнего мужчины виде. На нем была зеленая кофта и конусовидная шапка, щедро украшенные гирляндами, шариками и нашивками в виде снеговиков. Таким образом юморист превратился в настоящую новогоднюю елочку. Завершала образ зажженная гирлянда с огоньками, которой обмотали артиста.
Несмотря на свой несуразный вид Кошевой на фото счастливо улыбался, стоя на улице Киева.
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Украинцы неоднозначно отреагировали на это фото.
«С наступающими праздниками», «Супер елочка», «А вы все веселитесь? Пенсионерам расскажите как весело!!», «С Наступающим Новым Годом!!! Здоровья вам и вашим семьям...смеха до слез», «А Женя уже готов!», «Харя в экран уже не влазит», «Шут!», «Жека, ты как всегда красавчик! И зачем я ёлку покупал», «Хоть бы ночью не приснилось такое чудо», - пишут люди.
Напомним, Кошевой и Потап сойдутся в жесткой схватке на сцене "Лиги Смеха", Полякова тоже в деле.
Как сообщала Politeka, семейства Кошевого и Ткача из "Квартал 95" готовятся к празднику вместе, кадры.
Также Politeka писала, что Кошевой и Ткач решили вывести на сцену "Квартал 95" своих детей.