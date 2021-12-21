Как пишет Politeka.net, снимок комика появился на странице «Квартала» в Инстаграм. Артисты решили напомнить украинцам о приближении праздников, и поднять людям настроение.

«До Нового года осталось 10 дней! Отсчет пошел», - говорится в публикации.

На фото Кошевой предстал в весьма необычном для 38-летнего мужчины виде. На нем была зеленая кофта и конусовидная шапка, щедро украшенные гирляндами, шариками и нашивками в виде снеговиков. Таким образом юморист превратился в настоящую новогоднюю елочку. Завершала образ зажженная гирлянда с огоньками, которой обмотали артиста.

Несмотря на свой несуразный вид Кошевой на фото счастливо улыбался, стоя на улице Киева.

Украинцы неоднозначно отреагировали на это фото.

«С наступающими праздниками», «Супер елочка», «А вы все веселитесь? Пенсионерам расскажите как весело!!», «С Наступающим Новым Годом!!! Здоровья вам и вашим семьям...смеха до слез», «А Женя уже готов!», «Харя в экран уже не влазит», «Шут!», «Жека, ты как всегда красавчик! И зачем я ёлку покупал», «Хоть бы ночью не приснилось такое чудо», - пишут люди.

Напомним, Кошевой и Потап сойдутся в жесткой схватке на сцене "Лиги Смеха", Полякова тоже в деле.

Как сообщала Politeka, семейства Кошевого и Ткача из "Квартал 95" готовятся к празднику вместе, кадры.

Также Politeka писала, что Кошевой и Ткач решили вывести на сцену "Квартал 95" своих детей.