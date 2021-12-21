Евгений Кошевой и Потап уже пару лет ведут проект "Лига Смеха", в котором команды юмористов борются за звание лучших, передает Politeka.net.

В программе подготовили сюрприз для зрителей - спецвыпуск. Об этом оргинально сообщили Евгений Кошевой и Потап в образах сказочных персонажей Кая и Герды из "Снежной королевы".(Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

В частности, Евгений Кошевой представил из себя героиню в красном наряде и парике, а Потап был в свитере и шапочке.

"БИТВА СЕЗОНОВ🎄



Спецпроект «Лиги Смеха», в котором команда Потапа в составе первых двух сезонов будет противостоять команде Евгения Кошевого, в составе которой последние два сезона 🤩



Премьера состоится в

Пятницу⏰20:20 на «1+1»🖥

До встречи!🍿😉", - написали авторы поста.

Примечательно, то в проекте будет и Оля Полякова.

Публикация быстро собрала более 15 тысяч просмотров и много комментариев.

"Не, ну фирмА, что тут скажешь", "Вау, жду❤️", "Хах😂, теперь не мучает вопрос с детства, как выглядеть будут Кай и Герда, когда подрастут😂👏🥳😇😂. Ну точно Лига смеха! Ведущим и создателям етих образов - 👏👏🏻👏🔥😂🤗", - написали пользователи Сети.

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