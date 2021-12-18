Как пишет Politeka.net, Ксения Кошевая была популярной танцовщицей, но после рождения двух дочерей решила завязать с выступлениями. Зато теперь жена Евгения Кошевого открыла собственный бренд одежды, создавая вещи для женщин и детей. Не забывает Ксения и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новых сторис можно увидеть, как дети поют песни для Святого Николая.
"Желание загадали, песенку спели...)))", - было подписано видео.
На следующем сторис уже стояли возле Святого Николая Евгений и Ксения Кошевые, а также жена Юрия Ткача Виктория. Рядом были дети и другие.
На последнем сторис Ксения звенела в коколол и улыбалась.
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"Загадали желания", - были подписаны кадры.
Фолловеры не ставили лайки и не писали комментарии под видео, ведь в сторис Инстаграм нет подобных инструментов.
Напомним, жена Кошевого из "Квартал 95" заставила забыть о своей "беременности", показав тонкую талию: фото
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