Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська співачка Ані Лорак, яка довгі роки виступає на російських сценах і телеканалах, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму профілі в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася рекламним відео, в якому похвалилася своєю природною красою.

У ролику Ані з'явилася в елегантному образі, видно, що на ній білосніжний піджак і світлий топ. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий природний макіяж. Власне, і рекламує вона косметику, так що на відео можна побачити її обличчі крупним планом.

У підписі до публікації Лорак розповіла про набір косметики від неї: "Порадуйте своїх близьких красивим новорічним подарунком від нас". Користувачі тут же почали коментувати нову публікацію зірки: "Моя богиня", "Принцеса", "Найкрасивіша", "Яка красива", "Красуня", "Моя улюблена співачка", "Найкрасивіша", "Єдина, слів немає", "Дуже красива і ці фрагменти відео заворожують. Дуже хочеться! Але, є але", "Вам дуже личить ця косметика", "Красуня", "Твоя краса захоплює, божественно", "Дуже красиве відео".

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