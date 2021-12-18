Известная артистка Ани Лорак показала кадры с выступления в Беларуси, после чего её зовут обратно в Украину.

Как передает Politeka.net, Ани Лорак является известной певицей. Как известно, недавно исполнительница выступила с концертом в Украине, спустя много лет. В 2014-ом году артистка покинула Украину и из-за высказываний в её адрес, осталась в России.

Так, на этот раз певица опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ани Лорак показала, как прошел её концерт в городе Минск, Беларусь. На выступление она вышла в шикарном сияющем наряде. Под публикацией Ани Лорак обратилась с благодарностью к своим поклонникам.

"Спасибо, Минск! Сумасшедший невероятный теплый вечер💥 Забираю ваше тепло с собой❣️И жду наших новых встреч", — обратилась к поклонникам Ани Лорак.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Любим вас и ценим ❤️ Спасибо за ваше творчество", "Ваша энергетика передаётся, даже через экран телефона ❤️😍спасибо за ваше невероятное творчество", "Любим вас", "Спасибо Вам за ваше творчество! ❤️ особенно приятно было слышать новые песни на концерте! 😍 ждём встреч в Украине!".

Ранее сообщалось, Ани Лорак в стильном образе оказалась в удивительном месте и заинтриговала фанатов: "Будем нарушать тишину"

Также, Ани Лорак заворожила видом в прозрачном платье на красной дорожке: "С таким великолепным образом..."

Politeka рассказывала, Ани Лорак "обновила" образ ради известной премии: "Невероятная"