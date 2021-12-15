Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Ани Лорак, которая после развода с мужем окончательном перебралась в Москву, удивила поклонников зимними кадрами и заинтриговала концертом.
Как видно, на новых снимках Ани запечатлена в удивительной зимней локации у красивого водопада. На прогулку она вышла в стильном теплом образе – серых спортивных штанах, бежевом свитере и белоснежной курке с капюшоном. Дополняют образ модные светлые ботинки. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на глазах у нее огромные солнцезащитные очки.
В подписи к публикации Лорак написала: "Какое счастье. Уже завтра мы встретимся с вами в Минске! Будем нарушать тишину любовью". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую фотосессию звезды, засыпая ее комплиментами и лайками.
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Напомним, Ани Лорак впечатлила атмосферными кадрами на заснеженной улице: "Красивая Снегурочка".
Как сообщала Politeka, Ани Лорак заворожила видом в прозрачном платье на красной дорожке: "С таким великолепным образом...".
Также Politeka также писала, что Ани Лорак с гантелей в руках показала подтянутую фигуру в коротком топе: "Держу баланс".