Популярна українська співачка Настя Каменських в ефектній рожевій шубці похвалився пишним букетом, який їй подарували.

Як пише Politeka.net, артистка вирішила на ніч дивлячись побалувати своїх шанувальників новим фото на своїй сторінці в Instagram.

Так, Настя поділилася милим фото, на якому позувала з величезним букетом червоних троянд в руках. Можна припустити, що знімок був зроблений після одного з виступів співачки.

Каменських була одягнена в ефектну біло-рожеву коротку шубку і високі чоботи. Співачка досить посміхалася, дивлячись в камеру.

"А які ваші улюблені квіти?", - поцікавилася Настя у своїх підписників.

Люди тут же відреагували на її пост.

"Моя улюблена квіточка - ти", "тюльпани", "Ромашки!!", "Супер ти шикарно виглядаєш як ці троянди", "головне побільше", "від щирого серця", "красуня", "це ви після виступу на весіллі", "шикарна жінка", "Боже, яка красотень", "я за класику) троянди!!", "Яка краса для красуні", "Настя. Няшка суперська", "хлопчик дарує квіти. чоловік дарує надію", - пишуть шанувальники Каменських.

Нагадаємо, Настя Каменських у вузькій червоній сукні розповіла про найкращі новорічні подарунки.

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