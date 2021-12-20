Известная певица Настя Каменских, которая замужем за Алексеем Потапенко (Потапом), позволила заглянуть, как проходили крестины сына ее друзей.

Настя Каменских в своем Инстаграм часто рассказывает о самом личном, пишет Politeka.net. В этот раз звезда вместе с мужем побывала на крестинах сына своих друзей - телеведущих Кати Осадчей и Юрия Горбунова.

Артистка позволила заглянуть, как проходило таинство в церкви.

"Покрестили еще одного Горбунова", - написала звезда.

Позже все отметили такое важное событие за столом.

На праздник также пригласили ведущего в костюме Деда Мороза. Потап так вошел в раж, что даже залез на колени к ведущему и прочитал стишок, кончив: "Покрестили мы Данила!".

А позади послышался голос Горбунова: "Теперь Настя!".

Приехав домой, Настя Каменских рассказала, как провела день.

"Классный день был сегодня. Всем крестничкам развезла подарочки. Были в церкви. Покрестили ангелочка. Все! Я спать! Завтра тренька", - написала артистка.

Отметим, Потап крестил старшего общего сына Кати Осадчей и Юрия Горбунова, Ивана, который родился в 2017 году. Также семейные пары рядом живут и нередко бывают в гостях друг у друга.

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