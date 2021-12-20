Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и жена продюсера Потапа Настя Каменских порадовала фанатов новым фото в Instagram и поделилась своим списком идей для подарков на праздники близким людям.

На новой фотографии Настя запечатлена в яркой праздничной локации и элегантном образе. перед камерой она появилась в приталенном красном платье с пикантным вырезом на молнии в районе бедра. Этот наряд красиво подчеркнул идеальную фигуру и соблазнительные изгибы на теле звезды. Ее пышные кудри распущены и уложены на одно плечо, в ушах массивные серебристые серьги, а на лице яркий макияж и ослепительная улыбка.

В подписи к фото Каменских написала: "Подготовила для вас список классных новогодних подарков, которые понравятся практически каждому человеку. Дочитайте до последнего пункта и сохраняйте себе". Поклонники тут же принялись комментировать снимок: "Красавица с потрясающей улыбкой", "Красотка", "Вы удивительно красивая", "Настя, ты очень красивая", "Невероятная", "Настя ты красотка, твоя улыбка ослепительна".

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